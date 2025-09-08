PODCAST CANLI YAYIN

Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü A.T., Sivas’a sevk edildi.

Kaza, Gürün ilçesi Bağırsak Deresi mevkiinde meydana geldi. A.T. yönetimindeki 09 BF 544 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile G.K. idaresindeki 58 AGF 738 plakalı Nissan otomobil kafa kafaya çarpıştı.

4 Kişi Yaralandı

Çarpışmada sürücüler A.T. ve G.K.'nin yanı sıra araçlarda bulunan E.K. ve M.K. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir Yaralının Durumu Ağır

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü A.T., buradan Sivas'a sevk edilerek tedavi altına alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

