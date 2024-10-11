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Sivas’ta değeri 5 milyon 500 bin TL olan kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi!
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Sivas’ta değeri 5 milyon 500 bin TL olan kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi!

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024, 19:05 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024, 19:05

Sivas'ta düzenlenen operasyonda piyasa değeri 5 milyon 500 bin TL olan, kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan 12 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 5 milyon 500 bin TL olan, kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan 12 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarında uyuşturucu madde ticaretini örgütlü olarak yaptıkları anlaşılan 12 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahıslardan 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Aynı operasyon çerçevesinde 1 şahıs ise Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 12 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı dosya içerisinde tutuklu bulunan kişi sayısı 10'a yükseldi.
Yapılan operasyonlarda; 19 parça halinde yaklaşık 74 bin 79 kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik kannobinoid maddesi, bin 263 adet sentetik ecza maddesi, 3 adet ecstacy maddesi, 37,16 gr esrar maddesi, 3 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 134 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Siz değerli anne ve babaların, ailelerin narkotik maddeler konusunda bilinçli olmalarını, çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmalarını istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla sunulur." İfadelerine yer verildi.

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