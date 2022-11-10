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Sivas'ta acı olay! El frenini çekmeyi unuttu iki araç arasında kaldı! Feci şekilde can verdi

Sivas'ta acı olay! El frenini çekmeyi unuttu iki araç arasında kaldı! Feci şekilde can verdi
10.11.2022 11:14

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Sivas'ta bir kişi el frenini çekmeyi unuttuğu aracının hareketlendiğini görünce aracı durdurmaya çalıştı. Bu sırada park halindeki bir araçla kendi aracı arasında sıkışan talihsiz adam feci şekilde can verdi.

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Sivas'ta, el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari aracının hareketlendiğini görünce durdurmaya çalışan Caner Gülhan (24), kendi aracı ile park halindeki otomobil arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.00 sıralarında, Mevlana Mahallesi Yahya Yerlikaya Caddesi'nde meydana geldi. Caner Gülhan, iddiaya göre, cadde üzerinde 38 AFN 287 plakalı hafif ticari aracını park etti. El frenini çekmeyi unuttuğu aracın hareket ettiğini gören Gülhan, peşinden koşmaya başladı. Aracın kapısını açarak el frenini çekmeye çalışan Gülhan, bu sırada park halindeki 38 AET 119 plakalı otomobil ile kendi aracı arasında sıkıştı.

Sürücüyü fark edenler, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberle bölgeye gelen Gülhan'ın yakınları ise gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Gülhan'ın cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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