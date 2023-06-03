Haberler Haber Videoları Sivas Ulaş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem! |Video

Sivas Ulaş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem! |Video

Sivas Ulaş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem! |Video
03.06.2023 19:55

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:00
Özgür Özel koltuğu görünce...
Haber 01:19
Başkan Erdoğan yeni kabinenin...
Haber 08:31
Başkan Erdoğan'dan Anıtkabir...
Haber 05:45
CHP-HDP sıralarında yine...
Haber 04:12
BAŞKAN ERDOĞAN YEMİN ETTİ
Haber 01:45
Kızılay kurban vekaleti...
Haber 02:14
CHP, entrika, kaos! Baba-oğul...
Haber 01:26
YÖRÜK 4X4 Türkiye'deki ilk...
Haber 02:49
Başkan Erdoğan'ın yemin...
Haber 02:45
Tartıştığı yayanın üzerine...
Haber 07:02
Çalışma arkadaşları Barlas'ı...
Haber 02:03
Mehmet Barlas 81 yaşında...

Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 18.07'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan bilgiye göre, deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. İl merkezinde de hissedilen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Haber Videoları

Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 18.07'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ulaş ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem nedeniyle ilçede bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, AA muhabirine, deprem nedeniyle şu ana kadar sıkıntılı herhangi bir ihbar almadıklarını ve olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Baş, ekiplerin teyakkuz halinde olduklarını ve ilçede araştırmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

SON DAKİKA