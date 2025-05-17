Sivas İmranlı’da feci trafik kazası!

Giriş Tarihi: 17.05.2025 00:35:25 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 00:42:50

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, kaza İmranlı ilçesine bağlı Kanlıarmut Geçidi'nde gerçekleşti. F.A. (32) yönetimindeki 58 ADT 297 plakalı tır ile M.Y. (51) idaresindeki 61 AEC 578 plakalı pikap kafa kafaya çarpıştı.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine hızla ulaştı ve müdahalelere başladı.

Pikap Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Meydana gelen kazada pikap sürücüsü M.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü F.A. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın nasıl meydana geldiği ve olası ihmal durumlarının tespiti için incelemeler devam ediyor.