PODCAST CANLI YAYIN
Sivas İmranlı’da feci trafik kazası!
Haberler Haber Videoları

Sivas İmranlı'da feci trafik kazası!

Giriş Tarihi: 17.05.2025 00:35:25 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 00:42:50

Sivas’ın İmranlı ilçesi Kanlıarmut Geçidi’nde TIR ve pikabın kafa kafaya çarpıştığı feci trafik kazasında pikap sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, kaza İmranlı ilçesine bağlı Kanlıarmut Geçidi'nde gerçekleşti. F.A. (32) yönetimindeki 58 ADT 297 plakalı tır ile M.Y. (51) idaresindeki 61 AEC 578 plakalı pikap kafa kafaya çarpıştı.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine hızla ulaştı ve müdahalelere başladı.

Pikap Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Meydana gelen kazada pikap sürücüsü M.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü F.A. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Soruşturma Başlatıldı
Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın nasıl meydana geldiği ve olası ihmal durumlarının tespiti için incelemeler devam ediyor.

SIRADAKİ VİDEO
Çankaya'da dere yatağında cinayet!
16.05.2025Cuma
Çorum'da yangın: 3 ev kül oldu!
16.05.2025Cuma
Define kazısında öldüren göçük!
16.05.2025Cuma
Arsuz'da üç kadına cinsel saldırı! Tacizci tutuklandı!
16.05.2025Cuma
Karadeniz’de yeni doğalgaz keşfi sinyali! Bakan Bayraktar: ''Sondajda sona yaklaştık''
16.05.2025Cuma
Bunlar da Var
Samsun’da dehşet anları kamerada: 16 yaşındaki çocuk ablasını kaçıran genci vurarak öldürdü! 03:58
Dehşet anları kamerada: 16 yaşındaki çocuk cinayet işledi!
15.05.2025Perşembe
Osmaniye’de sağanak sonrası sel: Onlarca araç suya kapıldı 01:43
Osmaniye’de sağanak sonrası sel: Onlarca araç suya kapıldı
15.05.2025Perşembe
Antalya’da feci kaza kamerada: Ters yönden çıkan servis motosiklete çarptı! 1 ölü 1 yaralı 04:46
Feci kaza kamerada: 1 ölü 1 ağır yaralı!
15.05.2025Perşembe
Trump’a BAE’de ilginç karşılama: Sarayda saç sallayan kızlar şovu 00:55
Trump’a BAE’de ilginç karşılama
16.05.2025Cuma
CANLI YAYIN