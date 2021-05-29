Sivas Gürün son dakika haberleri! Müge Anlı'da aranan Fatma Öz kaybında acı haber! Silahla öldürülüp üzeri taşlarla örtülmüş

Müge Anlı programında araştırılan Fatma Öz'ün kaybında son dakika gelişmesi yaşandı. 2 çocuk annesi Fatma Öz'den 40 gündür haber alamayan ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Öz’ün gönül ilişkisi yaşadığı Bahri M., Müge Anlı canlı yayınında yaptığı açıklamalardan sonra intihara kalkıştı. Bahri M. intihar girişiminden ağır yaralı olarak kurtulduktan sonra ifadesi alındı ve cinayeti itraf etti. İfade sonrası yapılan tespitte Öz’ün cesedine ulaşıldı. Öz, silahla öldürülüp üzeri taşla örtülmüş olarak bulundu.