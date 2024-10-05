Şişli’de silahlı kavga: 1’i Rus 5 yaralı

Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024, 23:15 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024, 23:15

Şişli'de silahlı kavga çıktı. Olay, saat 18.40 sıralarında Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli oldukları öğrenilen A.E.Ö. ve F.Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflardan biri silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu aralarında Rus vatandaşının da bulunduğu F.Ü., E.D., H.D., S.G. ve A.G. yaralandı. Rus vatandaşının sırtından, diğer yaralıların ise bacaklarından yaralandığı öğrenildi. Ayrıca yaralı 4 kişinin olayla ilgilerinin olmadığı belirlendi.

POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri silahla ateş açan A.E.Ö.'yü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Sağlık ekipleri ise yaralanan beş kişiyi, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HUSUMETLİ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olay yerinde A.E.Ö. isimli şüphelinin daha önceden husumetli olduğu F.Ü. ile karşılaştığı, yaşanan tartışmanın büyümesi ile A.E.Ö.'nün F.Ü.'ye ateş ettiği, F.Ü. ile birlikte o sırada olayla ilgisi olmayan çevredeki diğer kişilerin de yaralandığı tespit edildi. Şüphelinin olay yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile yakalandığı bildirildi.