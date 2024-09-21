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Şişli'de pencereden bakarak çocukları taciz etti
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Şişli'de pencereden bakarak çocukları taciz etti

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024, 23:30 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024, 23:30

Şişli'de yaşlı bir adam, evinin penceresinden uygunsuz hareketlerde bulunarak parkta oynayan çocukları taciz etti. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından yakalanan adam, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.

Olay 19 Eylül'de Şişli'de Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, evinin penceresinden parkta oynayan çocuklara bakarak uygunsuz hareketlerde bulundu. Adamın uygunsuz davranışlarını fark eden başka bir kişi ise o anları kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Kimliği belirlenen K.K.(70) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli "hayasızca hareket - çocuğun cinsel istismarı" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

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