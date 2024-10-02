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Şişli'de 'Paramı Ver' Kavgası! Taksici ve Kadın Yolcu Arasında Gerilim Tırmandı
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Şişli'de 'Paramı Ver' Kavgası! Taksici ve Kadın Yolcu Arasında Gerilim Tırmandı

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024, 12:41 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024, 12:41

Şişli'de, bir taksi şoförü ile kadın yolcu arasında yaşanan ücret tartışması, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavgaya dönüşmeden son buldu. Taksici, yolcunun ücreti ödemediğini iddia ederken, kadın yolcu "götürmedin ki" diyerek ödeme yapmayı reddetti. Olay anı, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şişli'de taksi şoförü ve kadın yolcu arasındaki ücret tartışması çevredekilerin müdahalesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, önceki ay Kurtuluş'ta yaşandı. İddiaya göre kadın yolcuyu aracına alan taksi şoförü adrese gelerek yolculuğu sonlandırdı ancak müşterisi ücreti ödemeden taksiden indi. Bunu üzerine taksi şoförü ve yolcu arasında tartışma başladı. Taksi Şoförünün defalarca "paramı ver" sözlerine karşı "götürmedin ki" sözleriyle ücreti ödemeyen kadın arasındaki tartışmanın kavgaya dönmesini çevredeki vatandaşların müdahalesi önledi. Yaşananları başka bir aracın sürücüsü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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