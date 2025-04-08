Şişli Kuştepe’de işlenen çifte cinayette şok gelişme! Hamile kadın Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer’in katilleri yakalandı!

Giriş Tarihi: 8.04.2025 16:02:12

İstanbul'un Şişli ilçesinde 6 Nisan 2025 tarihinde işlenen çifte cinayetle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Hamile kadın Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer'in öldürülmesi olayının ardından polis ekipleri, cinayet şüphelilerini yakaladı.

Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri başarılı bir operasyonla cinayet şüphelilerini gözaltına aldı. Operasyonda, Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer'in ölümüne sebep olan A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. isimli şahıslar, yapılan incelemeler sonucu şüpheli olarak tespit edilerek gözaltına alındı. Ayrıca, operasyon sırasında bir araçta göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.S. adlı şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan dört cinayet şüphelisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek, ifadeleri alınmak üzere sorguya alındı. Diğer taraftan, M.S. ise, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.