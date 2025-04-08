SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Şişli Kuştepe’de işlenen çifte cinayette şok gelişme! Hamile kadın Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer’in katilleri yakalandı!
Haberler Haber Videoları

Şişli Kuştepe'de işlenen çifte cinayette şok gelişme! Hamile kadın Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer’in katilleri yakalandı!

Giriş Tarihi: 8.04.2025 16:02:12

İstanbul Şişli’deki cinayetler sonrası şok eden gelişme! Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer’in katil zanlıları, göçmen kaçakçılığı bağlantılarıyla birlikte Edirne’de yakalandı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde 6 Nisan 2025 tarihinde işlenen çifte cinayetle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Hamile kadın Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer'in öldürülmesi olayının ardından polis ekipleri, cinayet şüphelilerini yakaladı.

Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri başarılı bir operasyonla cinayet şüphelilerini gözaltına aldı. Operasyonda, Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer'in ölümüne sebep olan A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. isimli şahıslar, yapılan incelemeler sonucu şüpheli olarak tespit edilerek gözaltına alındı. Ayrıca, operasyon sırasında bir araçta göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.S. adlı şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan dört cinayet şüphelisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek, ifadeleri alınmak üzere sorguya alındı. Diğer taraftan, M.S. ise, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan'dan Gazze açıklaması: 'Gazze'deki soykırımı görüşeceğiz hakkı savunma noktasında kimse bize sınır çizemez''
08.04.2025Salı
Başkan Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu!
08.04.2025Salı
Türkiye’nin ilk iklim kanunu: İklim değişikliğiyle mücadelede yeni dönem!
08.04.2025Salı
Manisa'da feci kaza: Kırmızı ışıkta geçen sürücünün çarptığı Motokurye Hasan Emre hayatını kaybetti | Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!
08.04.2025Salı
Microsoft'un İsrail'e hizmetine tepki gösteren Vaniya Agrawal ve Ibtihal Aboussad işten kovuldu!
08.04.2025Salı
Bunlar da Var
Aydın Efeler’de tren kazası 1 ölü 02:27
Efeler'de tren kazası 1 ölü
07.04.2025Pazartesi
Lice’de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı! 00:16
Lice'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
07.04.2025Pazartesi
Alparslan Türkeş’e rahmet diledi: CHP’li üyeler hazmedemedi | Ertan Işık’tan partililerine küfür 00:23
Alparslan Türkeş'e rahmet diledi: CHP'li üyeler hazmedemedi
07.04.2025Pazartesi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada 00:10
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaşanan feci kaza kamerada
08.04.2025Salı
CANLI YAYIN