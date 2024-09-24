SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Sırtını Kaşıyan Ayının Neşeli Anları Fotokapana Yansıdı
Haberler Haber Videoları

Sırtını Kaşıyan Ayının Neşeli Anları Fotokapana Yansıdı

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024, 11:25 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 11:25

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı fotokapan görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sırtını ağaçlara kaşıyan ayının sevimli anları izleyenleri gülümsetti ve kısa sürede viral oldu. Bu sıradışı video doğaseverlerin ilgisini çekerken, ayının rahatlama anı doğanın huzur dolu yanını gözler önüne serdi. Sırtını kaşıyan ayının eğlenceli anlarını izlemek için videoya göz atın!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından paylaştığı sıradışı bir görüntü ile dikkatleri üzerine çekti. Fotokapan kamerasına yansıyan görüntülerde, bir ayının ağaca yaslanıp sırtını kaşıdığı anlar yer alıyor. Oldukça doğal ve içten olan bu görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü ve yüzlerce beğeni aldı.

İzleyenleri Gülümsetti

Sırtını kaşıyan ayının sevimli görüntüleri, izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Hayvanların doğal yaşam alanlarındaki bu tür ilginç anları yakalayan fotokapan kameraları, doğa koruma çalışmaları açısından büyük bir önem taşıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tür videolar, doğaya olan ilgiyi artırmakta etkili oluyor.

Doğanın Sıradışı Görüntüleri

Bu tür fotokapan görüntüleri, doğadaki hayvanların doğal davranışlarını gözlemleme imkanı sunuyor. Ayının sırtını kaşıdığı bu anlar da, doğal yaşamın güzelliklerini bizlere bir kez daha hatırlattı. Paylaşılan video, sosyal medyada izlenme rekorları kırarken, pek çok kullanıcı bu görüntüleri hem eğlenceli hem de etkileyici buldu.

SIRADAKİ VİDEO
Kübra Aykut öldü mü? Fenomen intihar etti! Veda mektubu: ''Özür dilerim...''
24.09.2024Salı
Beylikdüzü'nde kimyasal madde fabrikasında yangın!
24.09.2024Salı
Mansur Yavaş - Ekrem İmamoğlu kavgası derinleşiyor! 'Anket' bombası
24.09.2024Salı
Otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
24.09.2024Salı
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüştü
24.09.2024Salı
Bunlar da Var
Ümraniye’de silahlı çatışma! Ağır yaralanan polis memuru şehit oldu 02:12
Ümraniye'de silahlı çatışma! Ağır yaralanan polis memuru şehit oldu
23.09.2024Pazartesi
Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti adliyeye getirildi 01:07
Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti adliyeye getirildi
23.09.2024Pazartesi
Ümraniye’de polisi şehit eden saldırganın 26 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı 04:50
19 yaşındaki saldırganın 26 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı
23.09.2024Pazartesi
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın komşusu konuştu: Olaydan sonraki gün izine çıkacaktı 03:30
''Olaydan sonraki gün izine çıkacaktı''
23.09.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA