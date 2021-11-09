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Şırnak'ta PKK'ya darbe indirecek operasyon başladı (İlk görüntüler)

Şırnak'ta PKK'ya darbe indirecek operasyon başladı (İlk görüntüler)
09.11.2021 09:15
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Son dakika haberleri... PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak'ta Eren Kış-1 (Bestler Dereler) Operasyonu başlatıldı.

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PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde "EREN KIŞ-1 (BESTLER-DERELER)" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.550) personel [(121) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.

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