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Şırnak'ta HDP'liler PKK'ya tepki için eylem yapan terör mağduru annelere saldırdı!

Şırnak'ta HDP'liler PKK'ya tepki için eylem yapan terör mağduru annelere saldırdı!
17.12.2020 19:34
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Son dakika haberi... Şırnak'ta PKK'ya tepki gösteren terör mağduru anneler HDP'lilerin saldırısına uğradı. HDP Şırnak İl Başkanlığı önünde eylem yapan terör mağduru Şırnaklı annelere HDP'lilerce taş atıldı. HDP'liler PKK tarafından dağa kaçırılan yakınlarının hesabını soran acılı ailelerin açıklama yapmasını ses sistemlerini açıp ses çıkararak engelledi.


Son dakika haberi... Şırnak'ta PKK'ya tepki gösteren terör mağduru anneler HDP'lilerin saldırısına uğradı. HDP Şırnak İl Başkanlığı önünde eylem yapan terör mağduru Şırnaklı annelere HDP'lilerce taş atıldı. HDP'liler PKK tarafından dağa kaçırılan yakınlarının hesabını soran acılı ailelerin açıklama yapmasını ses sistemlerini açıp ses çıkararak engelledi.
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