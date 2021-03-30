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Şırnak ve Siirt'te 1317 personelin katılımıyla "Eren-12 Güleşli Operasyonu" başladı | Operasyondan ilk görüntüler

Şırnak ve Siirt'te 1317 personelin katılımıyla
30.03.2021 10:00
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Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca, Şırnak ve Siirt'te 1317 personelin katılımıyla "Eren-12 Güleşli Operasyonu" başlatıldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında 75 işbirlikçi yakalandı, 421 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.


Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Sirt İllerinde "EREN-12 GÜLEŞLİ" Operasyonu başlatıldı.



Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.317) personel [(83) operasyonel tim] görev alıyor.




Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında 75 işbirlikçi yakalandı, 421 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.




EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.




Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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