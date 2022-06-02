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Şırnak Uludere'de katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti

Şırnak Uludere'de katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
02.06.2022 10:26

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Son dakika haberine göre, Şırnak'ın Uludere ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaşamını yitirdi. Kamyonette Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) personeli bulunuyordu. Öte yandan hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı.

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Azat Dikmen (26) idaresindeki Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) personelinin bulunduğu kamyonet, Yemişli köyü yolunda yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Dikmen'in yanı sıra kamyonetteki Muhammet Mehdi Altürk (21), Nurettin Yıldız (54), Özcan Benek (24) ve Fikret Apaydın (29) ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine kaldırılan 5 yaralı da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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