Şırnak Son Dakika: 2 terörist etkisiz hale getirildi! 2 askerimiz şehit oldu |Video

Şırnak'ta iki askerimiz şehit oldu:

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Bestler Dereler bölgesinde J-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı istihbarata dayalı nokta operasyonunda dün 1 teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

2 JANDARMAMIZ ŞEHİT OLDU 3 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Devam eden operasyon kapsamında, bugün arazi araması sırasında mağarada sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çıkan silahlı çatışma sonucunda, 2 terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 güvenlik korucumuz ve 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Şehitlerimize ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Soylu, "Başımız sağolsun Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde dün başlayan ve 1 teröristin öldürüldüğü operasyonda, bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Mağarada yaşanan sıcak çatışmada 2 Kahraman Jandarma'mız Şehit oldu, 1 Jandarma'mız ve 1 Güvenlik Korucumuz yaralandı. Rabbim, Şehitlerimize rahmet, yaralarımıza acil şifalar nasip eylesin." dedi.