Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde dün başlatılan operasyon kapsamında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 olurken, çıkan çatışmada 3 jandarma personeli şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ağır yaralandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Bestler Dereler bölgesinde J-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı istihbarata dayalı nokta operasyonunda dün 1 teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Devam eden operasyon kapsamında, bugün arazi araması sırasında mağarada sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandığı belirtilen açıklamada, "Çıkan silahlı çatışma sonucunda, 2 terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, operasyonda 3 jandarma personelinin şehit olduğu, 1 güvenlik korucusunun ağır yaralandığı kaydedilerek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı personele acil şifalar dilendi.

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞE DÜŞTÜ

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın (26), Tokat'ın Turhal ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın şehadet haberi, Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyünde oturan ailesine ulaştı. Necati ve Havva Doğan çiftinin 5 çocuğundan dördüncüsü ve bekar olan Doğan'ın ailesine acı haberi, askeri yetkililer verdi. Ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, çok sayıda kişi de taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenazesi, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.