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Sınır karakoluna havan saldırısı

Sınır karakoluna havan saldırısı
12.05.2022 19:21

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SON DAKİKA HABERİ: MSB, Sınır karakoluna havan saldırısıGaziantep Karkamış'ta hudut karakoluna terör saldırısında 4 asker ve bir sivilin yaralandığını bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Hain terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçemize ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/ Havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevkedilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir."

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