Sınır karakoluna havan saldırısı

SON DAKİKA HABERİ: MSB, Sınır karakoluna havan saldırısıGaziantep Karkamış'ta hudut karakoluna terör saldırısında 4 asker ve bir sivilin yaralandığını bildirdi.
SON DAKİKA HABERİ: MSB, Sınır karakoluna havan saldırısıGaziantep Karkamış'ta hudut karakoluna terör saldırısında 4 asker ve bir sivilin yaralandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada şunlar denildi:
"Hain terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçemize ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/ Havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevkedilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.
Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir."