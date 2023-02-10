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Singapur'dan deprem bölgesine yardım

Singapur'dan deprem bölgesine yardım
10.02.2023 09:47

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Singapur'da yüzlerce kişi, Türkiye'de felaketi yaşayan deprem bölgesine yardım göndermek için seferber oldu. Hazırladıkları yardım kolilerini Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliği'ne teslim etmek isteyen Singapur vatandaşları, binaya sığmadı. Uzun kuyrukların oluştuğu o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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üyük felakete yol açan depremin ardından yurt genelinde başlatılan yardım seferberliği sınırları aştı. Dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipleri alanda çalışırken, aynı zamanda yardım kampanyaları da hızla artıyor. Yardımlar, büyükelçiliklerin koordinasyonunda toplanırken, THY uçaklarıyla taşınıyor. Deprem bölgesine yardım göndermek isteyen çok sayıda Singapur vatandaşı, Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliği'ne akın etti. Singapurlu yardımseverler, hazırladıkları yardım kolilerini büyükelçilik yetkililerine teslim etti. Uzun kuyruklar oluştuğu o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

SİNGAPUR'DAN İKİNCİ ARAMA KURTARMA EKİBİ GELİYOR
Öte yandan depremin ardından Singapur Sivil Savunma Kuvvetleri'nin önceki gün Adana'ya gönderdiği 20 kişilik arama kurtarma ekibine ek olarak 48 kişilik arama kurtarma ekibi ve 4 adet K-9 köpek daha bugün deprem bölgesine gitmek üzere Singapur'dan yola çıkacak.

TAYLAND'TAN 42 KİŞİLİK ARAMA KURTARMA EKİBİ YOLA ÇIKTI
Ayrıca Tayland hükümeti de bölgeye 42 kişilik arama kurtarma ekibi ve 6 tonluk yardım malzemesi gönderiyor. THY'nin Bangkok seferiyle yola çıkan ekip ve yardım malzemesinin İstanbul üzerinden Adana'ya gönderileceği öğrenildi. THY uçağının kaptan pilotu Ahmet Şahin de uçaktan yaptığı anonsla, Özel insanlar var bugün uçakta. Tayland arama kurtarma ekiplerini taşıyoruz. Türkiye'ye gidiyorlar destek için. Kendilerine teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı.

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