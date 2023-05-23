Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda kime destek vereceği merak edilen Sinan Oğan'ın düzenleyeceği basın toplantısında kararını açıklaması bekleniyor. Peki, Sinan Oğan kimi seçti? 2. turda Sinan Oğan kimi destekleyecek? İşte açıklamaları...

SİNAN OĞAN KİMİ DESTEKLEYECEK?

Sinan Oğan, 2. turda Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı.

BAŞKAN EROĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya geldi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Başkan Erdoğan, görüşmenin ardından Dolmabahçe'den ayrıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SİNAN OĞAN SÖZLERİ

Sinan Oğan'ın ikinci turda belirleyici olacağı yönündeki tezlerin sorulması üzerine Erdoğan "Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim" ifadelerini kullanmıştı.