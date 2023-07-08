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Şimşekler çaktı! İstanbul'a uyarı üstüne uyarı... Meteoroloji il il açıkladı

Şimşekler çaktı! İstanbul'a uyarı üstüne uyarı... Meteoroloji il il açıkladı
08.07.2023 09:50

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından gece saatlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladığı yeni tahmin raporunda uyarlarını sürdürdü. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu , Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu raporu...

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