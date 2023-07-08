Şimşekler çaktı! İstanbul'a uyarı üstüne uyarı... Meteoroloji il il açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından gece saatlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladığı yeni tahmin raporunda uyarlarını sürdürdü. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu , Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu raporu...