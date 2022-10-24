İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bir cinayet soruşturmasında şüpheli olarak aranan T.T. ve N.T'nin, Silivri'de olduğunun belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adrese operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, saat 18.30'da düzenlenen operasyon sırasında şüpheliler tarafından polise ateş açıldığı, komiser yardımcısı A.N'nin vücuduna isabet eden mermiyle yaralandığı, polis memuru A.K'nin ise olayın ardından yaşanan kovalamaca sırasında düşerek hafif biçimde yaralandığı aktarıldı.

Yaralanan polislerin ivedilikle hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandığının belirtildiği açıklamada, silahlı saldırıyı gerçekleştiren T.T, N.T. ve C.E. isimli 3 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü, olaya ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından Silivri'de cinayet şüphelisinin bulunduğu villaya yapılan operasyonda polise düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Operasyonda şahısların ekiplerimize yönelik ateşle karşılık vermeleri sonucu Komiser Yardımcısı A.N. silahla, polis memuru A.K. ise düşme sonucu yaralanmıştır" denildi.



İstanbul'un Silivri ilçesinde cinayet şüphelisinin bulunduğu villaya yapılan operasyonda polise düzenlenen silahlı saldırıda bir komiser yardımcısı silahla, bir polis memuru ise düşme sonucu yaralandı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, cinayet olayı şüphelisi T.T. ve N.T. isimli şahısların bulunduğu tespit edilen Silivri ilçemizdeki bir adrese, bugün saat 18.30 sıralarında operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda şahısların ekiplerimize yönelik ateşle karşılık vermeleri sonucu Komiser Yardımcısı A.N. silahla, polis memuru A.K. ise düşme sonucu yaralanmıştır. Yaralanan görevlilerimiz ivedilikle hastaneye sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Personelimize silahlı saldırıda bulunan T.T., N.T. ve C.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yaralanan personellerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

BİR POLİS ŞEHİT

TRT'de yer alan habere göre, İstanbul Silivri'de gözaltına alınmak istenen şüphelilerin açtığı ateş sonucu 1 polis şehit oldu.

ALİ YERLİKAYA ACI HABERİ DUYURDU

Vali Ali Yerlikaya Twitter hesabından acı haberi duyurdu. Yerlikaya, "Komiser Yardımcımız Alim Nar bugün Silivri'deki bir operasyonda yaralanmıştı. Maalesef kahraman polisimiz tedavi gördüğü hastanede şehadete erdi. Şehidimiz Alim Nar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.