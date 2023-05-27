İstanbul Silivri'de dehşet verici bir olay yaşandı. 16 yaşındaki Mehmet A., annesi, ablası ve komşusunu bıçaklayarak öldürdü. Mehmet A. gözaltına alınırken üzerinde 3 bıçak ele geçirildiği öğrenildi.
İstanbul Silivri'de dehşet verici bir olay yaşandı. 16 yaşındaki Mehmet A., annesi, ablası ve komşusunu bıçaklayarak öldürdü. Mehmet A. gözaltına alınırken üzerinde 3 bıçak ele geçirildiği öğrenildi.
Silivri'de 16 yaşındaki Mehmet A., annesi, ablası ve komşusunu bıçaklayarak öldürdü.
AYIRMAK İÇİN GELEN KOMŞUSUNU DA BIÇAKLADI
Olay Alibey Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki Mehmet A., tartışma sonrası annesi Nazlı A. ve ablası Esra A.'yı bıçakladı. Mehmet A. tartışmayı ayırmak için gelen komşusu Semiha Bağ'ı da yaraladı.
Anne ile kızı olay yerinde ölürken Semiha Bağ ise hastanede hayatını kaybetti. Mehmet A. gözaltına alınırken üzerinde 3 bıçak ele geçirildiği öğrenildi.