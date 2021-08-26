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Şile'de korkunç cinayet anbean kamerada! Fadul Pehlivan otel sahibi Onur Abdullah İnak'a böyle kurşun yağdırdı

Şile'de korkunç cinayet anbean kamerada! Fadul Pehlivan otel sahibi Onur Abdullah İnak'a böyle kurşun yağdırdı
26.08.2021 10:08
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Şile'de korkunç cinayet anbean kamerada! Aralarında daha önceden husumet bulunan otel sahibi ile başka bir otelin işletmecisi, tekrar bir araya geldi. Fadul Pehlivan, belinden çıkardığı silahla Onur Abdullah İnak'a ateş ederek öldürdü. Cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Şile'de korkunç cinayet anbean kamerada! Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Şile'de meydana geldi. İddiaya göre, Fadul Pehlivan, aralarında husumet bulunan Onur Abdullah İnak'ın işletmeciliğini yaptığı otele geldi. Burada buluşan ve ortak bir arkadaşlarının da bulunduğu masada konuşmaya başlayan ikili arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra Fadul Pehlivan, belinden çıkardığı silahla Onur Abdullah İnak'ın önce kafasına, sonra vücuduna peş peşe ateş etti. İnak, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli arkadaşıyla otelden ayrıldı.

SAZLIK ALANDA SAKLANIRKEN YAKALANDI
Jandarma Suç Araştırma Timi (Jasat) ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin Şile'den çıkmasını engellemek için Jandarma ekipleri, çevreyi kontrol altına aldı. Drone yardımıyla aramalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 16 saat sonra Fadul Pehlivan'ı sazlık alanda saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Fadul Pehlivan'ın yapılan sorgusunda, hayatını kaybeden Onur Abdullah İnak'ın 5 yıl önce kendisine kül tablası fırlatarak sağ gözünü kaybetmesine neden olduğunu ve aralarında husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcı, Fadul Pehlivan'ı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti. Cinayet zanlısı tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Fadul Pehlivan, Onur Abdullah İnak ve bir arkadaşlarının masada oturduğu, Fadul Pehlivan'ın, İnak'a defalarca ateş ettiği, yanlarında bulunan kişinin Fadul Pehlivan'ın elinden silahı almaya çalıştığı ve Pehlivan ile arkadaşının olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

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