Şile’de kaybolan kişileri haber yapmak için giden A Haber ekibine iğrenç saldırı! Cankurtaranlar tekme tokat dövdüler

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek için vatandaşlar İstanbul Şile’ye akın etti. Yüzmek için denize giren 5 kişi kayboldu. Daha sonrasında 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 1 kişi kurtarıldı, 2 kişi ise hala aranıyor. Olay yerine denizde kaybolanları haber yapmak için gide A Haber ekibi ise iğrenç bir saldırıya uğradı. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik o anları anlattı. Şenlik, "Cankurtaranların şefi olduğunu düşündüğümüz bir kişi 'Burada kimse A Haber’e röportaj vermeyecek' dedi. 'Bu namussuzlarla konuşanın ben burada hesabını keserim' dedi." ifadelerini kullandı.

Denizde kaybolan kişileri haber yapmak için İstanbul Şile'ye giden A Haber ekipleri saldırıya uğradı. İBB'ye bağlı cankurtaranlar basın emekçilerini yerlerde tekmeledi.

Ayazma Plajı'nda, A Haber ekipleri hedef alındı. Gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Mehmet Karataş, "Ekip arkadaşlarımız yayın yapmaya çalışırken cankurtaranların saldırısına uğradılar. Onlardan biri kameraman arkadaşımız Ayhan Arıtürk ve muhabir arkadaşım Çağdaş Şenlik" ifadelerini kullandı.

"KİMSE A HABER'E RÖPORTAJ VERMEYECEK"

Olay anlarını anlatan Şenlik, "Yaklaşık 2 gündür Şile Ayazma Plajı'nda kaybolan kişilerin yayınlarını gerçekleştiriyoruz. Bugün 11.02 sıralarında bu noktaya gelmiştik canlı yayın gerçekleştirmek için. Bizim dışımızda pek çok ulusal medya bu noktadaydı. Biz gelir gelmez organize bir şekilde birbirleriyle konuştuklarına tanıklık ettik. Cankurtaranların şefi olduğunu düşündüğümüz bir kişi, 'Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek. Bu namussuzlarla konuşanın ben burada hesabını keserim' dedi. O sırada bana saldıranlar Ayhan'ın yere düştüğünü görüp ona hücum etmeye başladılar. Dakikalarca yerde tekmelendi. Bir emekçi, dakikalarca 5-6 cankurtaran tarafından yerde tekmelendi. O an tek düşündüğüm çalışma arkadaşımın değil beraber yiyip, içip, gezip sabahlayıp haber nöbeti tuttuğum bir arkadaşımın yerde can çekiştiğini gördüm. O an ayırmaya çalıştık ayırdıkça boğazımdan sıktılar bana da tekme attılar" diye konuştu...