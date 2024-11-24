SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Sıla bebeğin teyzesi intihar etti
Haberler Haber Videoları

Sıla bebeğin teyzesi intihar etti

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 20:12 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 20:11

Tekirdağ'da Sıla bebeğin teyzesi, yeğeninin ölümünden sonra girdiği bunalım sonucu 3. kattan atlayarak intihar etti. Olay, gece saat 03.00 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Elif Akyüz, 2 yaşındaki yeğeni Sıla Yeniçeri'nin ölümünden sonra girdiği bunalım sonucu babasıyla birlikte yaşadığı 3. kattami evlerinden aşağı atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akyüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Geçtiğimiz aylarda Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde annesi Bakiye Yeniçeri tarafından bırakıldığı komşunun çocukları tarafından gördüğü şiddet ve cinsel istismar sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin yaşadığı trajedi, aile üzerinde derin izler bıraktı. Sıla bebek ölmeden önce 30 gün boyunca hastanede tedavi görmüş, bu süreçte Elif Akyüz her gün hastaneye gelerek yeğeninin durumu hakkında bilgi almıştı. Yaşanan acının ardından aile büyük bir travma yaşarken, Elif Akyüz'ün bu sürecin etkisinden kurtulamadığı ve psikolojik olarak zor günler geçirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Çorum’da zincirleme trafik kazası: 10 araç birbirine girdi
24.11.2024Pazar
Şoföre kaldırım taşıyla saldırı: O anlar kamerada
24.11.2024Pazar
Mersin’de fırtına minareyi yıktı
24.11.2024Pazar
Diyarbakır’da trafik kazası: Hasta ziyaretine giden 3 kişi yaralandı
24.11.2024Pazar
Genç kıza tekme atan şahsa esnaftan meydan dayağı! O anlar kamerada
24.11.2024Pazar
Bunlar da Var
Şanlıurfa’da feci kaza: Milli Yol Partisi İl Başkanı hayatını kaybetti 01:58
Şanlıurfa'da feci kaza: Milli Yol Partisi İl Başkanı hayatını kaybetti
24.11.2024Pazar
Sultangazi’de kardeş kavgasını ayırmaya çalışan anne bıçaklanarak öldü! 01:56
Kardeş kavgasını ayırmaya çalışan anne bıçaklanarak öldü!
23.11.2024Cumartesi
Kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi Orhan Aydoğdu feci şekilde can verdi! 02:16
Feci ölüm! Kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi Orhan Aydoğdu vefat etti!
23.11.2024Cumartesi
Erzurum’da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı 01:38
Erzurum'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
24.11.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA