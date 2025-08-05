Siirt’te kırtasiyeciye silahlı saldırı: 5 gözaltı
Siirt’te iş yerini kapatırken silahlı saldırıya uğrayan kırtasiyeci Nasih K. ayağından yaralandı. Maskeli saldırganların kiralık araçla olay yerine geldiği belirlendi, 5 kişi gözaltında.
Siirt'te bir kırtasiyeci, iş yerini kapatmak üzereyken silahlı saldırıya uğradı. Maskeli saldırganların açtığı ateş sonucu esnaf Nasih K. ayağından yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Turan Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Kırtasiye dükkanını kapatan Nasih K., aracına yöneldiği sırada yüzü maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu ayağından yaralanan Nasih K., yere yığılırken saldırganlar olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı esnaf, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KİRALIK ARAÇLA GELDİLER
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, saldırganların olay yerine kiralık araçla geldikleri tespit edildi. Ekipler, yürüttükleri operasyonla olaya karıştığı değerlendirilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.