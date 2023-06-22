Haberler Haber Videoları Siirt Şirvan'da patpat devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Siirt Şirvan'da patpat devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Siirt Şirvan'da patpat devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
22.06.2023 08:44

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:18
Gaziantep'te traktör ile...
Haber 02:24
SON DAKİKA | Bakan...
Haber 00:13
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan,...
Haber 02:34
TikTok fenomenleri gözaltına...
Haber 00:10
Mehmet Şimşek'ten 'HDP'...
Haber 00:34
FETÖ üyelerini yurt dışına...
Haber 02:29
HAVA DURUMU | Meteoroloji 13...
Haber 01:52
Hakurk'ta PKK'lılara ait...
Haber 03:16
Komşuların kanlı pitbull...
Haber 01:12
SON DAKİKA I YKS soru...
Haber 02:00
CHP'yi tokatlayan tokatlayana!...
Haber 00:08
"Hangi kanaldan geliyorsunuz?"

Siirt Şirvan'da, 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada sürücü yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Haber Videoları
Kaza, akşam saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Taşlı köyü Yatağan Mezrası'nda meydana geldi. Zakir Cengiz (20) yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Zakir Cengiz ile yanında bulunan B.D. (15), ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Zakir Cengiz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cengiz'in cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Kazada ağır yaralanan B.D.'nin hayati tehlikesi devam ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
SON DAKİKA