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Siirt-Bitlis karayolunda meydana gelen kaza sonrası araç kuyruğu kamerada
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Siirt-Bitlis karayolunda meydana gelen kaza sonrası araç kuyruğu kamerada

Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 20:17 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2025 20:17

Siirt-Bitlis karayolunda 2 TIR'ın çarpıştığı kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım, araçların kaldırılmasıyla yeniden sağlandı. Kaza, akşam saatlerinde, Siirt-Bitlis karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 TIR çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken ekipler olay yerine ilerlemekte güçlük çekti. Ulaşım, araçların kaldırılmasıyla yeniden sağlandı.

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