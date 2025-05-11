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Siirt-Batman karayolunda traktör kazası
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Siirt-Batman karayolunda traktör kazası

Giriş Tarihi: 11.05.2025 20:07:51

Siirt-Batman karayolunda seyir halindeki bir traktörün arkasına bağlı boş saman helezyonu aniden devrilerek yolda tehlikeli anlara yol açtı. Şans eseri kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olay sürücüler arasında paniğe neden oldu.

Siirt-Batman karayolunda seyir halinde olan bir traktörün arkasına bağlı boş saman helezyonu, aniden devrilerek yolda tehlikeli anlara yol açtı.

Olay sırasında arkadan gelen herhangi bir aracın bulunmaması, olası bir kazayı önledi.

Yola devrilen helezyon, karayolunun bir kısmını kapatarak sürücüler arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Durumu fark eden vatandaşlar, olay yerine gelerek yolu kontrol altına aldı.

Traktör sürücüsü ise aracını güvenli bir noktaya çekerek herhangi bir ikinci kazayı önlemeye çalıştı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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