SİHA'lar dünya gündeminden düşmüyor! Bu sefer ABD basınında manşet oldu! Dikkat çeken F-35 detayı

Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'da tüm dengeleri değiştiren SİHA'lar dünya gündeminden düşmüyor. Her gün başka bir ülkenin basınında yer alan SİHA'lar bu kez ABD medyasının manşetlerini süsledi. ABD merkezli Defense News internet sitesi, Baykar Savunma'nın bu kez insansız hava muharebe aracının kavramsal tasarım aşamasına başladığını yazdı. Baykar'ın insansız savaş uçağı programının, Türkiye'nin yeni nesil F-35 savaş uçağı gereksinimleri konusunda belirsizliklerle karşı karşıya olduğu bir dönemde geldiğine işaret edildi.