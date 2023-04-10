Sigortayı 5 sene geri çekecek! 3600 gün primle kısmi emeklilikte 900 gün silinecek! 2925 Tarım, esnaf...

Bağkur prim gün şartı için düzenlemeler yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin çalışma yaptıklarını dile getirdi. Bakan Bilgin istihdam sayısına göre bir kriter uygulanacağını belirtti. Emeklilik için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesi istendi. Peki, EYT Bağkur prim şartı düştü mü? EYT'de Bağkur prim sayısı kaç oldu? İşte detaylar...

Bağ-Kur'luların emekliliği için gereken 9 bin prim günü şartı esnetiliyor.Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'la görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin çalışma yaptıklarını söyledi.ATO Başkanı Baran, Bakan Bilgin'den emeklilik için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesini istedi.

BAKAN BİLGİN: ÇALIŞMA YAPILIYOR



Ankara Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Bilgin, Baran'ın talebini olumlu karşıladı.Bilgin, işverenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren bir çalışma içinde olduklarını söyledi.İSTİHDAM SAYISINA GÖRE KRİTER



Bakan Bilgin, Bağ-Kur'luların tamamının aynı şekilde değerlendirilmeyeceğini belirterek, istihdam sayısına göre bir kriter uygulanacağını anlattı.

SSK VE BAĞ-KUR'LULAR İÇİN FARK NE?



SSK'da 7 bin 200 prim günü ile kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını doldurduğunda emekli olabilirken bu durum Bağ-Kur'lularda farklı.Bağ-Kur'lular kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını sağlanması durumunda emeklilik hakkı kazanabiliyor.

* Kimleri kapsayacak?

Bakan Bilgin, bu çalışmayı anlatırken 'Küçük esnafı koruyacak bir modele ihtiyaç var' dedi.Bu kapsamda düzenlemenin kapsamında öncelikle berber, kuaför, marangoz, bakkal ve terzilerin de aralarında yer aldığı milyonlarca küçük esnaf yer alacak.Ancak kapsama diğer Bağ-Kur'luların da eklenmesi bekleniyor.Bu durumda isteğe bağlı sigorta ödeyenler de kapsama girebilecek.

* Prim gün şartı nasıl değişecek?

Yeni sigortalı olan bir SSK'lının tam emeklilik için 7200 prim gününü tamamlaması gerekiyor.Bağ-Kur'lularda ise gereken prim gün sayısı 9000 günü buluyor.

Yapılacak düzenlemeyle prim gün şartının Bağ-Kur'lularda 7200 güne çekilmesi bekleniyor.

Böyle bir düzenleme yapılırsa Bağ-Kur'lular 1800 gün prim daha az ödeyerek emekli olabilecek. 5 yıllık bir avantaj söz konusu olacak.

* Kısmi emeklilikte de prim şartı düşer mi?

SSK'lılarda kısmi emeklilik için istenen prim gün sayısı ilk sigortalı olunan tarihe göre farklılık gösteriyor.8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlarda 3600 olan prim gün şartı, bu tarihten sonra iş hayatına atılanlarda 4500'e çıkıyor.Bağ-Kur'lularda ise tarih fark etmeksizin 5400 prim günü isteniyor.Burada da prim gün şartının indirilmesi bekleniyor.Prim eşitlemesi eğer kısmi emekliliği de kapsarsa Bağ-Kur'lular 4500 prim günüyle kısmi emekli olabilecek. 900 günlük bir avantaj ortaya çıkacak.

* Sadece yeni işe girenleri mi kapsayacak? Mevcut Bağ-Kur'lular da dahil olacak mı?

Burada beklenti, halen çalışanları da kapsaması yönünde. Bu durum yapılacak düzenlemeyle belli olacak.Düzenlemeye 'yasanın çıktığı tarihten sonra sigortalı olanlar' şeklinde bir ifade eklenmediği sürece mevcut Bağ-Kur'luları da kapsayacak.

* 3.5 yıl kuralı biter mi?

1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağını, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor.Son 7 yıllık sigortalılık süresinin yarısından bir fazla olan 1261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanların ise tüm çalışma hayatına bakılıyor ve hangi kurumdan daha fazla prim ödenmişse, orası emekliliği belirliyor.Eğer şartlar eşitlenirse Bağ-Kur'luların daha az prim ödemek için 1261 gün SSK'lı çalışma zorunluluğu ortadan kalkmış olacak.