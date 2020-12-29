Sezgin Baran Korkmaz'a ait SBK Holding'in tabela oyunu! Önce SBK sonra FALCON...

Son dakika haberi... SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyon düzenlendi. Operasyonun ardından dikkat çeken güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde SBK Holdinge ait havayolu şirketinin tabelasının 23 Aralık tarihinde söküldüğü, operasyon günü olan 29 Aralık'ta ise FALCON adlı bir şirkete ait tabelanın takıldığı görüldü.