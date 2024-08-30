SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Seyrantepe’de şok! Değnekçiler polise saldırdı!
Haberler Haber Videoları

Seyrantepe’de şok! Değnekçiler polise saldırdı!

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024, 11:51 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024, 11:51

Kağıthane Seyrantepe’de korsan otoparkçıların denetimi sırasında sivil polislere yönelik gerçekleşen saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı. Polislere tekmeyle saldıran değnekçi ve yakınları, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle gözaltına alındı. Suç dosyası kabarık olan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kağıthane Seyrantepe'de gerçekleşen olay, 27 Ağustos Salı günü saat 22.00 sıralarında sivil trafik polislerinin korsan otoparkçılara yönelik uygulama yaptığı sırada meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekip, korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen bir kişiyi izlemeye aldı. Şüphelinin kimliğini tespit eden polis memurları, hakkında işlem yapmak istedikleri anda beklenmedik bir direnişle karşılaştı.

25 yaşındaki E.İ., daha önce 12 suç kaydı bulunan bir değnekçi olarak polise direnerek kaçmaya çalıştı. Ancak bu kaçış girişimi, olay yerine gelen akrabaları ve arkadaşlarının da devreye girmesiyle birlikte kısa sürede şiddetli bir saldırıya dönüştü. Polis memurları, bir anda kalabalık grubun arasında kalarak tekmeli saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Polis memurlarının yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen takviye polis ekipleri, şüpheliler E.İ., İ.İ. (30) ve E.K. (41)'yi gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerin, poliste çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. E.İ.'nin 12, İ.İ.'nin ise 7 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Anıtkabir’de!
30.08.2024Cuma
Son Dakika Haberi: Adana Yumurtalık'ta kadın cinayeti: Cani koca eşini parke taşı ile öldürdü!
30.08.2024Cuma
MSB'den, 30 Ağustos'a özel video!
30.08.2024Cuma
Büyük Zafer'in 102. Yıl Dönümü! Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı!
30.08.2024Cuma
Burdur Kaza Haberi: Kamyonet Kamyon'a çarptı: 1 ölü!
30.08.2024Cuma
Bunlar da Var
Sefaköy’de iki metrobüsün çarpışma anına ilişkin görüntü ortaya çıktı 01:59
İki metrobüsün çarpışma anı ortaya çıktı
29.08.2024Perşembe
Narin’in abisi Enes neden gözaltında? 24:27
Narin bulundu mu? Abisi neden gözaltında?
29.08.2024Perşembe
Sefaköy’de metrobüs kazası! İki metrobüs birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var | Çarpışma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı 19:58
Sefaköy'de metrobüs kazası!
29.08.2024Perşembe
3 çocuğunu öldüren baba öldü! 00:39
3 çocuğunu öldüren baba öldü!
29.08.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA