Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024, 11:51 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024, 11:51

Kağıthane Seyrantepe'de gerçekleşen olay, 27 Ağustos Salı günü saat 22.00 sıralarında sivil trafik polislerinin korsan otoparkçılara yönelik uygulama yaptığı sırada meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekip, korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen bir kişiyi izlemeye aldı. Şüphelinin kimliğini tespit eden polis memurları, hakkında işlem yapmak istedikleri anda beklenmedik bir direnişle karşılaştı.

25 yaşındaki E.İ., daha önce 12 suç kaydı bulunan bir değnekçi olarak polise direnerek kaçmaya çalıştı. Ancak bu kaçış girişimi, olay yerine gelen akrabaları ve arkadaşlarının da devreye girmesiyle birlikte kısa sürede şiddetli bir saldırıya dönüştü. Polis memurları, bir anda kalabalık grubun arasında kalarak tekmeli saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Polis memurlarının yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen takviye polis ekipleri, şüpheliler E.İ., İ.İ. (30) ve E.K. (41)'yi gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerin, poliste çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. E.İ.'nin 12, İ.İ.'nin ise 7 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.