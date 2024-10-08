PODCAST CANLI YAYIN
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Haberler Haber Videoları

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024, 23:05 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024, 23:05

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç hurdaya döndü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir araç alev alev yandı. Olay, Beylikbağı Mahallesi 341 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 41 ASY 605 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı. Durumu fark eden sürücü hemen araçtan inerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede büyüyen yangın aracın tamamına sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Araçtan geriye hurda yığını kaldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Cadde ortasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi gözaltına alındı
08.10.2024Salı
Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti
08.10.2024Salı
Lüks otomobil hurdaya döndü: 1 ölü 1 yaralı
08.10.2024Salı
Köy yolunda feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
08.10.2024Salı
"Ev alma" kavgası kanlı bitti: Dayısını bıçaklayarak öldürdü
08.10.2024Salı
Bunlar da Var
Fatih’teki cinayette katil Semih Çelik’in annesi konuştu: ’Doktor doktor gezdirdim, ’ergenlik psikolojisi’ dediler! Keşke ben ölseydim’’ | Sur cinayeti 01:09
Sur'daki cinayette katilin annesi konuştu: 'Doktor doktor gezdirdim, 'ergenlik psikolojisi' dediler! Keşke ben ölseydim''
07.10.2024Pazartesi
Ters şeritten ilerleyen otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü | Nevşehir trafik kazası haberleri 00:28
Nevşehir'de ters şeride giren otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
08.10.2024Salı
Deha Tuzcu’nun Kur’an-ı Kerim’e hakaret ettiği yayın 00:30
Deha Tuzcu'nun Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği yayın
07.10.2024Pazartesi
Deha Tuzcu 14 yaşındaki kızı taciz etti 00:18
Deha Tuzcu 14 yaşındaki kızı taciz etti
07.10.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA