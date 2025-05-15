Seyir halindeki otomobil alev aldı!

Giriş Tarihi: 15.05.2025 19:01:50

Aksaray'ın Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir otomobil aniden alev alarak yanmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, sanayi çıkışından şehir merkezine ilerleyen K.A. idaresindeki 41 AS 593 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek kontrol etmek istedi. Ancak kaputu açtığı anda yoğun duman yerini alevlere bıraktı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yarım saatlik müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında otomobil tamamen yanarak hurdaya dönerken, yapılan ilk incelemede yangının araçtaki elektrik tesisatında meydana gelen şase nedeniyle çıktığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.