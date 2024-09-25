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Seyhan'da şüpheli ölüm! 6’ncı kattan düşen adam hayatını kaybetti!
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Seyhan'da şüpheli ölüm! 6’ncı kattan düşen adam hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024, 15:09 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024, 15:09

Adana'nın Seyhan ilçesinde, şizofreni tedavisi gördüğü iddia edilen 44 yaşındaki Harun Akçay, evinin 6’ncı katındaki balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Adana'da bir kişi yarı çıplak halde 6'ncı kattaki evinin balkonundan aşağı düşerek öldü.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Harun Akçay (44) evinin balkonunda yarı çıplak bulunduğu sırada dengesini yitirerek 6'ncı kattan aşağı düştü. Akçay'ın düştüğü yerde bulunan restoran çalışanları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasının ardından Akçay'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan, Akçay'ın karısı eşi hakkında şizofreni hastası olduğu, daha önce de ruh sağlığında tedavi gördüğü yönünde polise bilgi verdi. Olayın intihar olabileceği değerlendiriliyor.

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