Adana'da motosikletli şüpheliler, sokakta yürüyen iki kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldır anı anbean güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler defalarca ateş açmasın rağmen hedefi tutturamadı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli iki şüpheli, sokakta yürüyen 2 kişiye yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletin arkasında bulunan kişi tabanca ile defalarca ateş açarak kaçtı. Şans eseri kurşunlar isabet etmedi
Polis ekipleri şüphelileri yakalama çalışması başlattı.