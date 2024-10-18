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Seyhan'da silahlı saldırı dehşeti!
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Seyhan'da silahlı saldırı dehşeti!

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024, 23:39 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024, 23:39

Adana Seyhan'da motosikletli iki maganda, sokakta yürüyen 2 kişiye yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletin arkasında bulunan kişi tabanca ile defalarca ateş açarak kaçtı. Şans eseri kurşunlar isabet etmedi. Polis ekipleri şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

Adana'da motosikletli şüpheliler, sokakta yürüyen iki kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldır anı anbean güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler defalarca ateş açmasın rağmen hedefi tutturamadı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli iki şüpheli, sokakta yürüyen 2 kişiye yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletin arkasında bulunan kişi tabanca ile defalarca ateş açarak kaçtı. Şans eseri kurşunlar isabet etmedi

Polis ekipleri şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

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