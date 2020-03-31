Seyahat izin belgesi kimlere verilecek? Seyahat izin belgesi e-Devlet üzerinden nasıl alınır? İşte adım adım belge alımı 31.03.2020 14:14

Seyahat izin belgesi başvurusu internetten alma e devlet ekranı: Yurt içi seyahatlerde vatandaşların seyahat izin belgesi alması zorunlu olmuştu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında seyahat izin belgesi başvurularının e Devlet kapısı üzerinden yapılabileceğine yer verildi. Peki; Seyahat izin belgesi kimlere verilecek? Seyahat izin belgesi formu nasıl doldurulur? e-Devlet üzerinden adım adım belge talep işlemi nasıl yapılır? A Haber muhabiri canlı yayında e-Devlet üzerinden işleyen süreci adım adım canlı olarak anlattı...

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından şehirler arası ulaşıma durduruldu. İl dışı çıkışlarına valiliklerden alınacak seyahat izin belgesi zorunluluğu getirildi. Peki bu belge nereden nasıl alnır? İnternet üzerinden seyahat izin belgesi alınabiliyor mu? e-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi formu nasıl doldurulur? Kimlere seyahat izin belgesi veriliyor?

A Haber muhabiri tüm bu soruların yanıtını canlı yayında anlattı.