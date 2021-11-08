Sevilay Yılman'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'a güzelleme: "Tam bir İstanbul beyefendisi"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 gün önceki Bingöl gezisine eşlik eden İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın HDP ile ortaklıklarına tepki gösteren şehit ağabeyine ettiği, "bacını s...rim" küfrü yurtta büyük bir infial oluşturdu.

Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti: "Senin bacını s..."

Önce inkar eden sonra kabul etmek zorunda kalan Türkkan İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Akşener göstermelik görevden azille tepkileri hafifletmek isterken ahlaksız Türkkan'ı korumayı sürdürüyor.

SÖZDE GAZETECİ SEVİLAY YILMAN: LÜTFÜ BEY BEYEFENDİ BİR İNSAN

Dün akşam Habertürk'teki bir canlı yayında skandal ifadelerde bulunan yazarı Sevilay Yılman, "Lütfü bey çok beyefendi bir insan. İyi bir insan, kibar bir insan. Şöyle bir laf vardır 'Söz ağızdan çıkana kadar senindir, çıktıktan sonra herkesin.' Orada öfkesine yenik düşmüş belli ki." sözlerini sarf etti.

AHLAKSIZI ÖVMEYE BAŞLADI: TAM BİR İSTANBUL BEYEFENDİSİ

Basit kelime oyunlarıyla bunun savunulacak bir yanı olmadığını da ifade eden Yılman, "Lütfü Türkkan'ın yaptığı şey ayıp. Üzüldüm. Tam bir İstanbul beyefendisidir çünkü. Öyle bir insandan beklemediğim bir reaksiyon. Özür diledi. Sayın Akşener'in isteği üzerine istifa etti." dedi.

ŞEHİT AĞABEYİNE DESTEK VEREN MİLLİ MEDYA KURULUŞLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

ABD, Avrupa ve CHP'li belediyeler tarafından yüz milyonlarca lira para aktarılan fondaş medya ahlaksız küfrü savuran İyi Parti'nin prensi Türkkan'ı gündemlerine almayarak koruyor. Türkkan'ın şehit yakınına söylediği galiz küfrü gündeme getiren ve şehit ağabeyine destek çıkan milli medya kuruluşlarına sert tepki gösteren Yılman, "Bir gaflete düşmüş Lütfü Türkkan. Özrünü de diledi. İki gündür AK Parti'ye yakın medya 24 saat yayın yapıyor. Sanki memlekette başka gündem yok. Ya bu kadar da olmaz." şeklinde savundu.

TÜRKKAN KRONİK AHLAKSIZ

Yılman'ın "kendisi bir İstanbul beyefendisidir çok kibardır" dediği Türkkan geçmişinde de millete küfürler savurduğu ortaya çıktı.

DOĞRUYU DEĞİL İŞİNE GELENİ KONUŞUYOR

Fondaş Yılman 2013'te paylaştığı bir tweetindeyse, "Bir kadına aşağılıkça küfür ya da hakaret edenlerin annesi eşi bacısı kızı yok mu ya? Aynı şey onların annesine kızına eşine yapılsa ne olur?" ifadelerini kullanmış.

DOLANDIRICI SEZGİN BARAN KORKMAZ İLE KİRLİ İLİŞKİLERİ BULUNUYOR

Karanlık işler ile gündemde epeyce yer tutan Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında Avusturya'da gözaltında tutuluyor. Sabah yazarı Hilal Kaplan, dolandırıcı Korkmaz'ın medyadan 12 kişiyle kirli ilişki ağının bulunduğunu ve bu isimlerin arasında Sevilay Yılman'ın olduğunu belirtmişti. Bazı yazarlara "sınırsız kredi kartı", bazı yazarlara elden para desteği verdiği, bazılarını da ballı tatillere gönderdiğini ifade eden Kaplan, Korkmaz'ın Sevilay Yılman'a "ablam" dediğini aktarmıştı.

DARBE İMASI YAPAN AYM ENGİN'E DESTEK VERDİ

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı "Işıklar yanıyor" tweetine arka çıktı. Yılman; AYM üyesi Engin Yıldırım'ın, "Işıklar yanıyor" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı etiketleyerek, "Mesaj derin. İnşallah hep böyle yanar bu ışıklar" iddiasında bulunup Engin Yıldırım'ın Twitter hesabını da paylaşımına etiketlemişti.

BALON EKREM İLE DİYARBAKIR'A GİDİP HDP İLE KUCAKLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı adayı olmak için geziler düzenleyen ve bu kapsamda Diyarbakır'a giden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eşlik eden fondaş medya aparatlarının arasında Sevilay Yılman da vardı.

İmamoğlu geçtiğimiz ay, bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den seçim desteği almak için Ertuğrul Özkök, Sevilay Yılman, İsmail Saymaz, İsmail Küçükkaya, Akif Beki gibi itibarsız isimlerle Diyarbakır'a gitmiş ancak PKK ve HDP'nin dağa kaçırdığı evlatları için HDP önünde nöbet tutan acılı Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmemişti.

Gazeteciler ve binlerce vatandaş Yılman'ın skandal sözlerine tepki gösterdi...

Gazeteci Zafer Şahin Yılman'ın 8 yıl önceki küfür tepkisini paylaşarak, "Doğru söylemiş" ifadelerini kullandı.

"BİRİ GAFLETE DÜŞÜP SANA BU AHLAKSIZLIĞI YAPSA NE DERSİN SEVİLAY?"

Yazar Hacı Yakışıklı: "Sevilay Yılman şehidin bacısına küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan için; "Tam bir İstanbul Beyefendisidir. Yaptığı yanlış ama bazen insan gaflete düşer" dedi. Biri gaflete düşüp sana bu ahlaksızlığı yapsa ne dersin Sevilay? Sezgin Baran Korkmaz'ın "abla" dediği Sevilay!"

"KENDİNİ ŞEHİDİN BACISININ YERİNE KOY"

Yazar Zeki Bahçe: "Sevilay Yılman #YazıklarOlsun Sevilay sana tavsiyem bir dakika empati yap, kendini Şehidin bacısının yerine koy, ondan sonra küfürbaz Lütfü'ye ne diyeceksin merak ediyorum."

"BU SÖZDE GAZETECİNİN GENEL GÜNDEMİ PROVOKE ETMEK"

AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı: "Sevilay Yılman, Lütfü Türkkan'ı savunmuş. Lütfü Türkkan'ın ettiği küfürden dolayı istifasını isteyen medya mensuplarını da bir zamanlar kendisinin yaftalandığı türden itham etmiş. Bu sözde gazetecinin genel gündemi provoke etmek dışında bir işi de bu tarz tipleri savunmak."

"YAZIKLAR OLSUN"

Doktor ve yazar Huriye Tezgelen: "Şimdi #YazıklarOlsun Sevilay Yılman"a diyeceğim yanındakilerin hatrı kalacak. Lütfü Türkkan'ı İstanbul beyefendisi gibi yağlayan Yılman'ı dinleyen üç kadın. Dördünüze de yazıklar olsun"

"MERAL HANIMIN PEŞİNDE YAPTIĞINIZ GEZİLERİ Mİ GÖSTERSİNLER?"

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas: "Sevilay Yılman talimatı almış Lütfü Türkkan ahlaksızı için "yanlış yaptı ama İstanbul beyfendisidir" diyerek pr çalışmalarına başlamış. Bir de neymiş medya iki gündür bunu niye gösteriyormuş. Ne göstersinler? Meral hanımın peşinde yaptığınız gezileri mi?"

"LÜTFÜ SADECE İYİ PARTİ`NİN FİNANSÖRÜ DEĞİL"

Yazar Mehmet Çek: "Lütfü Türkkan: "bacını s.." Sevilay Yılman :Lütfü bey çok kibar, istanbul beyefendisi biridir. Niçin bu görüntüleri sürekli yayınlıyorlar ? İlginç ve mantiken izahı zor bir yaklaşım Sanırım biz bir şeyleri kaçırıyoruz yahut Lütfü sadece İyi Parti`nin finansörü değil."

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