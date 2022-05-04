Haberler Haber Videoları ''Sessiz İstila'' Provokasyona geçit yok! İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ, Sinan Ogan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusu

''Sessiz İstila'' Provokasyona geçit yok! İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ, Sinan Ogan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusu

''Sessiz İstila'' Provokasyona geçit yok! İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ, Sinan Ogan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusu
04.05.2022 09:17

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İçişleri Bakanlığı, mülteciler üzerinden provokasyona soyunan Ümit Özdağ, Sinan Ogan, ve Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözümona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye'de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum" ifadelerini kullandı.

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