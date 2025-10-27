PODCAST CANLI YAYIN
Servisle çarpışan motosikletteki 16 yaşındaki çocuk öldü: İşte o anlar!

Servisle çarpışan motosikletteki 16 yaşındaki çocuk öldü: İşte o anlar!

Hatay’da servisle çarpışarak devrilen motosikletteki 16 yaşındaki çocuk öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü Kavşağı'nda yaşandı. Kavşakta; servis minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Mehmet Akif Çetin ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çetin hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Kağıthane'de 15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü... Cinayet anı kamerada!
Kağıthane'de 15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü... Cinayet anı kamerada!
İşte Türkiye'den çekilen 25 PKK'lı!
İşte Türkiye'den çekilen 25 PKK'lı!
"Çekilme" duyurusunu PKK elebaşı Sabri Ok yaptı
"Çekilme" duyurusunu PKK elebaşı Sabri Ok yaptı
PKK: Türkiye'den tamamen çekiliyoruz
PKK: Türkiye'den tamamen çekiliyoruz

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle