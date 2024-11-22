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Serik'te sel! Yaşlı adam sırtlanılarak kurtarıldı!
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Serik'te sel! Yaşlı adam sırtlanılarak kurtarıldı!

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 16:09 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 16:08

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak yağış, işyerlerini ve evleri sular altında bıraktı. Akçaalan Mahallesi’nde evde mahsur kalan 75 yaşındaki Yalçın Bodur'u AFAD personeli sırtında taşıyarak çıkarttı. İşte o anlar.

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle evlerinde mahsur kalan yaşlı adam ile kızı ve oğlu AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Birçok işyeri ve tarım arazilerini sular bastı. Bazı ulaşım yolları kapandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kod ile uyardığı Antalya'nın doğu ilçelerinde yağış etkili olmaya devam ediyor. Serik ilçesi Orta mahalle ve Yeni mahallede dün gece etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı işyerleri sular altında kaldı. Sabah işyerlerini açmaya gelen esnaflar su baskınları ile karşılaştı.
Akçaalan Mahallesi 4113 nolu Sokak'ta yaşayan ve yağmur sebebiyle evde mahsur kalan baba Yalçın Bodur (75) ile kızı Filiz Bodur 54 oğlu Ahmet Bodur'un (58) 112 'yi arayıp yardım istemesinin ardından AFAD ve MAKSAT ekipleri harekete geçti. Sağlık ekipleri ile birlikte eve ulaşan kurtarma ekipleri yaşlı adamı sırtına alarak evden çıkarttı. Yaşlı adamın kızı ve oğlunu da evden alan ekipler mahsur kalanların sağlık kontrolünün yapılmasının ardından ev ve çevresindeki suyu tahliye çalışmalarına başladı.

Filiz Bodur suların biranda evi ve çevresini bastığını, otelde çalışan eşinin bile gelemediğini söyledi.

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