Sergen Yalçın’ın eski sevgilisi Lisaveti Karibskaya'dan cesur paylaşım!

Süper Lig'de Beşiktaş'ı geçen sezon şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın, kısa bir süre önce Ukraynalı model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile yollarını ayırmıştı. Ayrılık hakkında herhangi bir açıklama yapmayan ikilinin, Karibskaya'nın iddialı sosyal medya paylaşımları nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti. Ukraynalı model, sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 22 yaşındaki Karibskaya, dantelli pijamasıyla yatak odasında çektiği bir videoyu Instagram sayfasında paylaştı. İşte Lisaveti Karibskaya'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı....