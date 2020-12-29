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Şereflikoçhisar'da atış eğitimi sırasında yaralanan sözleşmeli er Abdullah Paltacı şehit oldu

Şereflikoçhisar'da atış eğitimi sırasında yaralanan sözleşmeli er Abdullah Paltacı şehit oldu
29.12.2020 12:07
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Ankara'da atış eğitimi sırasında yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı (21), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. İşte olayın detayları...


Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı emrinde görevli olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı, bu sabah saatlerinde atış eğitimi için bulunduğu Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki K.K. Tatb. K.Lığı Şehit İkm. Yzb. İlker Aydın tank atış alanında A4 makineli tüfeğinin tutukluluk yapması üzerine bu sorunu gidermeye çalıştığı sırada tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı.

Abdullah Paltacı, kaldırıldığı Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi TOKİ Konutları'nda oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin oturduğu daireye ve apartmana Türk bayrakları asıldı. Şehit Abdullah Paltacı'nı naaşı yarın Alakova Camisi'nde kılınacak cenaze namazına müteakip Alakova Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

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