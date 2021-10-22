Sema Ağaçkıran kimdir? Müge Anlı'da aranan 4 çocuk annesi bulundu mu? | ATV CANLI İZLE

İstanbul Şişlide yaşayan 4 çocuk annesi 44 yaşındaki Sema Ağaçkıran 6 gün önce çocukları ile birlikte Tekirdağ Kumburgaz'da yazlığa tatile gittiler. 15 yıldır depresyonda olduğu için ilaç kullanan Sema Ağaçkıran tatildeyken ilaç kullanmadığı zamanlarda herkesin sıkıntısını kendisine dert edinerek intihara teşebbüslere kalkıştı.

2 Eylül günü küçük kızı Beren denizde dereceli gözlüğünü düşürüp kaybedince ağlayıp bunalıma giriyor. Yazlıktaki 3 katlı evin balkonunda oturarak aşağı atlamaya çalışıyor. Büyük oğlu Fırat arkadan yaklaşarak annesini düşmekten kurtarıyor. Çocuklarına size annelik yapamadım diyerek ağlayan Sema Ağaçkıran 3 Eylül sabahı 06.30 sıralarında küçük oğlunun cebindeki 200 TL parayı alarak evden çıkıp kayboluyor.

Çocukları Fırat, kızı Beren kızkardeşi Seda Kaycı Jandarmaya ve polise kayıp ihbarında bulunuyor. Evden çıkarak ordan kaybolan Sema Ağaçkıran güvenlik kameralarına takıldığı ve son görüldüğü Tekirdağ Kumbağ'da Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından drone ile dağ taş arandı. Jandarma eğitimli köpeklere elbisesi koklatılarak ağaçlık ve dağlık alanlarda arandı. Yapılan tüm aramalara rağmen bir izine rastlanılamadı. Gözlüğü denizde kaybolduğu için üzülen annesinin kaybolması üzerine küçük kızı Beren'de Tekirdağ sokaklarında anne neredesin" diyerek bağırıp gözyaşları arasında arama çalışmalarına katıldı.

Annesinin hasta olduğunu 6 gün gibi sürede ortadan kaybolması üzerine hayatından endişe duymaya başladıklarını belirten Büyük oğlu Fırat Ağaçkıran, bulunana kadar aramalara devam edeceklerini söyledi.