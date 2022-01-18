Selçuk Bayraktar'dan MIT profesörü Max Tegmark'a yanıt: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır

Türkiye son dönemde savunma sanayiinde yaptığı hamlelerle dünyada söz sahibi olmaya başlarken en büyük adımlar arasında yer alan İHA ve SİHA'lar Suriye'den Karabağ'a kadar birçok bölgenin kaderini değiştirdi.

ABD'Lİ PROFESÖRDEN BAYRAKTAR'A SKANDAL SÖZLER

İHA ve SİHA'ların başarısını hazmedemeyenler her fırsatta Türkiye'yi hedef alırken ABD'nin dünyaca ünlü üniversitesi Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görev yapan profesör Max Tegmark, İHA ve SİHA üreticisi BAYKAR'ın Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı.

Max Tegmark skandal bir çıkışa imza attı. Türkiye'nin İHA ve SİHA alanında gelişmesini hazmedemeyen MIT profesörü, Almanya'da günlük yayımlanan Handelsblatt Gazetesi'ne verdiği röportajında, ''Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum." ifadelerini kullandı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN YANIT

Max Tegmark'a Selçuk Bayraktar'dan yanıt gecikmedi.

"YAPTIĞINIZ SOYKIRIM VE KATLİAMLARDAN UTANIN"

Bayraktar, "MIT'de görevli ismini ilk defa duyduğum sözümona bir akademisyen, Karabağ Hrkt. döneminde,bir mülakatta "Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz" demiş Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır Biz topraklarımızı geri aldık Bundan da ancak gurur duyarız!" ifadelerini kullandı.