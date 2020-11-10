Selahattin Demirtaş ve FETÖ tutuklularına sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu bir de "Osmanlı" gafı yaptı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Kasım nedeniyle Atatürk'ü andı ve iktidar iddiasında bulundu. Anketlerde CHP’nin oy oranlarının yüzde 20'lerin altına düşmesini görmezden gelen Kılıçdaroğlu, terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tutuklularına bir kez daha özgürlük istedi. Kılıçdaroğlu Osmanlı Devleti ile ilgili de bir gafa imza attı.