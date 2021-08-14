Sel felaketinden yeni görüntü! Ezine Çayı'nı kaplayan tonlarca ağırlıktaki tomruklar köprüyü böyle yıktı

Sel felaketinden yeni görüntü! 11 Ağustos günü akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ilçede sel baskınları meydana gelmişti. Bozkurt ilçe merkezindeki Ezine çayının taşmasıyla bazı köyler su altında kalırken, sel suları kent merkezini kaplamıştı. Ezine Çayı'nın taşma anları anbean kameralara yansıdı. Görüntülerle çayın üzerini kaplayan tomrukların hızla sürüklendiği görülüyor. Ve bir yandan suyun şiddeti bir yandan da tonlarca ağırlıktaki tomrukların ayaklarına dayanmasıyla çayın üzerindeki köprü yıkılıyor.