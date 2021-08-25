Sel felaketinde yaralar sarılıyor! Kastamonulu esnaftan Bakan Kurum'a dikkat çeken teşekkür

Batı Karadeniz'de yaşanan ve birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiği, onlarca evin yıkıldığı sel felaketinin yaraları sarılıyor. Kastamonu Bozkurt'ta incelemelere devam eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile esnaflık yapan Cemal Çaylak arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Almanya doğumlu olduğunu belirten esnaf, "Almanya'da da sel oldu. Hayatımızda böyle bir şey görmediğimiz gibi devletin para dağıttığını hiç görmedik" ifadelerini kullandı.

Sel felaketinden etkilenen Bozkurt ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Bozkurt ilçesinde esnaflık yapan ve sel felaketinde dükkanı zarar gören Cemal Çaylak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile sohbet etti.

Bakan Kurum ile ettiği sohbette, devleti yanlarında görmenin mutluluğunu her an yaşadıklarını belirten Çaylak, "Resmen dedi ki, 'Ben devletim, buradayım. Al oğlum paranı, borçlarını öde ve yeni dükkanını kur. Bunun teminatını vererek bu parayı bana verdi. Bugün babamla dahi bu şekilde konuşamam ben. Yani bir Bakan ile karşılıklı böyle bir konuşma yapıp insanların orada mutlulukla ayrıldıklarını gördüm. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Dünyanın hiçbir yerinde de yok.

Ben Almanya doğumluyum, Almanya'da da sel oldu. Hayatımızda böyle bir şey görmediğimiz gibi devletin para dağıttığını hiç görmedik. Allah bin kere razı olsun. İnanın yani o kadar mutlu oldum. O meydandaki dükkan benim. Hiç sorun yok, binalar yıkılır, yenileri yapılır. Mesele burada esnafı ayağa kaldırıp yeniden kurabilmek. Benim şüphem vardı, ama şüphemi yüzde yüz giderdi Allah bin kere razı olsun. Çok teşekkür ederim ayağınıza sağlık" ifadelerini kullandı.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hasar gören yerleşim birimlerinde incelemelerine devam etti.

Kurum, Afet Koordinasyon Merkezi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi.

Daha sonra selden zarar gören bölgede inceleme yapan Kurum, binalarda gerçekleştirilen onarım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yıkım kararı alınması nedeniyle tebligat asılan dükkan ve binaların sahipleri ile bir süre sohbet eden Kurum, binalardaki eşyaların boşaltılmasının hemen ardından yıkımın gerçekleştirileceğini söyledi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Kurum'a, dış cephesi yenilenen dükkanlardaki çalışmalar hakkında da bilgi verildi.